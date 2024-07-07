Новая утечка показала, что Samsung Galaxy Ring в США может стоить от $350 до $450

В среду в Париже компания Samsung проведёт мероприятие Galaxy Unpacked. На нём она представит такие устройства, как Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, наушники Galaxy Buds3 и умные кольца Galaxy Ring.

Последние являются новым продуктом для Samsung. Информация об этих кольцах появлялась в интернете уже неоднократно. Были рекламные изображения устройства, сертификация FCC с подробными характеристиками вроде размеров колец и ёмкости аккумуляторов в них. Также была информация о зарядке устройств. В приложении Samsung Find нашли строки кода, показывающие возможность искать потерянные кольца.

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Теперь на сайте WinFuture появилась информация относительно стоимости кольца в Европе. Эта новость не обрадует потенциальных покупателей.

Если раньше ожидали цену не более $300 за базовую конфигурацию, то теперь говорится о цене в 449 евро во Франции. Сейчас самое популярное кольцо подобного рода Oura Ring в США стоит $299, а в Европе — 399 евро. Galaxy Ring в США может стоить $350-$450.

Разница в цене может заключаться в том, что для колец Oura Ring есть годичная подписка стоимостью $70. Samsung может обойтись без подписки, сразу взяв побольше денег. Впрочем, были намёки на то, что кое-какая функциональность Samsung Health и Galaxy AI для носителей колец может оказаться платной.