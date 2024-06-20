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Представлен смартфон Realme GT 6 на Snapdragon 8s Gen 3
Новый аппарат Realme GT 6 получил аккумулятор ёмкостью 5500 мАч

В Милане было проведено мероприятие, на котором состоялся официальный анонс смартфона Realme GT 6. Это конкурент для флагманских моделей с обширными функциональными возможностями и первый представитель линейки Realme GT за более чем год, который поступает в международную продажу.

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Устройство получило Hyper Display, что означает AMOLED-панель размером 6,78 дюйма с разрешением 1264 x 2780. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, а пиковая яркость достигает внушительных 6000 нит. Производитель утверждает, что это рекорд для современных мобильных устройств. Экран защищён стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Устройство работает на недавно представленном процессоре Snapdragon 8s Gen 3. Есть версии с объёмом оперативной памяти 12 ГБ и 16 ГБ. За вывод графики отвечает Adreno 715. Не забыт и искусственный интеллект, что стало нормой для современных мобильных устройств. Здесь он носит название NextAI. В его состав входит функциональность AI Night Vision для видео, AI Smart Removal для устранения недостатков на снимках и AI Smart Loop, предлагающая открыть приложения на основе того, что сейчас отображается на экране и чем вы занимаетесь.

Ёмкость аккумулятора больше обычного и составляет 5500 мАч, а мощность зарядки — 120 Вт. От нуля до 50% зарядка занимает 10 минут, а до 100% — 26 минут. 1600 циклов перезарядки приведут к сохранению 80% первоначальной ёмкости. В среднем столько циклов происходит за 4 года.

Разрешение основной камеры с фокусным расстоянием 26 мм равно 50 Мп. Она основана на сенсоре Sony-LYT808 размером 1/1,4 дюйма, апертура f/1.7, есть оптическая стабилизация и фазовый автофокус. Телеобъектив с фокусным расстоянием 47 мм и апертурой f/2.0 обладает разрешением 50 Мп при размере сенсора 1/2,8 дюйма. Также имеется сверхширокоугольная камера на 8 Мп с фокусным расстоянием 16 мм и апертурой f/2.2, но без автофокуса.

Разрешение передней камеры 32 Мп. Она основана на сенсоре размером 1/2,74 дюйма, объектив 22 мм с апертурой f/2.5 и фиксированным фокусом.

В Европе конфигурация 12/256 ГБ обойдётся в 700 евро, а 16/512 ГБ — в 800 евро. В России предлагаются зелёные и серебристые цветовые варианты. Realme GT 6 16/512 ГБ стоит 80000 руб., 12/256 ГБ — 70000 руб. Также существует модель Realme GT 6T за 65000 руб. (12/256 ГБ) и 60000 руб. (8/256 ГБ).

При покупке модели Realme GT 6 покупатели получат в подарок наушники Realme Air 6 Pro, которые сами по себе стоят 10000 руб. При покупке модели 6T подарком являются наушники Realme Air 6 за 7000 руб.

#смартфоны #realme
Источник: gsmarena.com
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