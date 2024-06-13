Появились характеристики экрана смартфона Realme GT 6

Китайский производитель мобильных устройств Realme в ближайшее время планирует представить линейку смартфонов Realme 13 Pro и аппараты Realme GT 6. Инсайдер Digital Chat Station поделился некоторыми характеристиками этих устройств.

Касательно Realme 13 Pro сказано, что здесь будет телеобъектив-перископ с сенсором Sony IMX882 и трёхкратным оптическим зумом. Он придёт на смену объективу OV64B из Realme 12 Pro+. Модель Realme 13 Pro получит камеру-перископ с телеобъективом. Впервые этот сенсор будет представлен в смартфонах средней ценовой категории.

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Модели Realme 13 Pro и 13 Pro+ будут предлагаться с конфигурациями 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Первый будут выпускать в золотом, фиолетовом и зелёном цветах, а второй в золотом и зелёном.

Что касается Realme GT 6, в нём будет установлен экран производства BOE с минимальными рамками вокруг. Он предложит высочайший уровень яркости и низкое энергопотребление. Искусственный интеллект будет помогать защитить глаза, синий свет подавляется на аппаратном уровне.

Среди других характеристик этого устройства Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором 6000 мАч с зарядкой 100 Вт, 24 ГБ памяти, 1 ТБ хранилище, три камеры с основной 50 Мп и металлическая рамка посередине. Это устройство может быть представлено в июле, как и аппараты серии Realme 13 Pro.