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Спустя 40 лет «Блокнот» в Windows получит проверку орфографии и автокоррекцию
Приложение «Блокнот» в Windows 11 исправит ваши ошибки

После тестирования в рамках программы Windows Insiders в каналах Canary и Dev в марте компания Microsoft начинает распространение последней версии приложения «Блокнот» в системе Windows 11. Отличительной чертой этой версии является появление проверки орфографии и автокоррекции. Впервые более чем за 40 лет существования «Блокнота» программа будет выделять неправильно написанные слова.

С момента своего появления в 1983 году «Блокнот» оставался почти неизменным. В последние годы его функциональность начали расширять. В начале нынешнего года началось тестирование функции, при которой приложение выделяет неправильно написанные слова красной волнистой линией. Если нажать на слово, предлагаются варианты правильного написания. Автокоррекция исправляет ошибки в процессе набора текста.

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Как и в других приложениях для набора текста, «Блокнот» даёт возможность игнорировать выделенные слова, включив их в словарь. После этого слово не будет показываться как ошибочно написанное.

Пользователи смогут выбирать, в каких типах файлов будет работать проверка орфографии. Это делается при помощи контекстного меню.

 «Блокнот» изначально задумывался как максимально простое приложение, не способное конкурировать с программами вроде Microsoft Word. Именно простота и лёгкий интерфейс сделали программу популярной для быстрого написания заметок.

В 2018 году Microsoft добавила сюда поддержку разных сочетаний клавиш и улучшения в диалоговом окне поиска и замены, а также переноса слов. В 2021 году появился тёмный вариант интерфейса, была переработана страница настроек, улучшили интерфейс поиска и замены, предложили многоуровневый инструмент отмены. В прошлом году в приложении появились вкладки.

#windows #блокнот
Источник: techspot.com
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