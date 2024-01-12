Блокнот — лишь одно из многих мест, где Microsoft хочет добавить искусственный интеллект в Windows.

Windows 11

ВКРАТЦЕ:

Microsoft работает над добавлением функций искусственного интеллекта в приложение «Блокнот». Новые изменения были обнаружены в инсайдерской сборке Windows 11.

Функция Notepad AI называется Cowriter и позволит вам переписывать контент, менять тон, формат, делать абзацы короче или длиннее.

Инструмент все еще находится на стадии тестирования. После развертывания у него будет список ожидания и система кредитования за использование.

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Поскольку Microsoft готовится к выпуску Windows 12 и ПК с искусственным интеллектом в 2024 году, компания делает все возможное, добавляя функции искусственного интеллекта повсюду. Redmond giant сейчас работает над тем, чтобы добавить функции искусственного интеллекта в Блокнот. Функция, получившая название «Соавтор», на базе искусственного интеллекта позволит вам переписывать тексты, удлинять абзацы, менять тон и многое другое. Все это будет возможно в приложении «Блокнот». Вот все, что вам нужно знать о будущих функциях искусственного интеллекта в приложении «Блокнот».

Искусственный интеллект соавтора появится в Блокноте

Судя по информации PhantomOfEarth на X (ранее Twitter), который обнаружил новую функцию «Блокнот», вы сможете переписывать контент с помощью ИИ. Эта функция все еще находится на стадии тестирования, поскольку Microsoft только что добавила заполнитель для инструмента Cowriter в последнюю версию Блокнота.

СКОРО ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ФУНКЦИЯ БЛОКНОТА™️ PIC.TWITTER.COM/YV6AXWUG2E — PHANTOMOCEAN3 ☃️ (@PHANTOMOFEARTH) 9 ЯНВАРЯ 2024 Г.

Изменения были обнаружены в сборке Insider Preview Windows 11, а версия Блокнота — 11.2312.17.0. Имейте в виду, что установка указанной версии не включает эту функцию автоматически. Возможно, она будет выпущена аналогично MS Paint Cocreator со списком ожидания. Видимо, существует также кредитный лимит для использования функции в приложении «Блокнот». Однако лимит будет увеличиваться каждые несколько дней.

БОЛЬШЕ БИТОВ! ОБЪЯСНИТЕ С ПОМОЩЬЮ COPILOT В КОНТЕКСТНОМ МЕНЮ. PIC.TWITTER.COM/XMFKX7CUFN — АЛЬБАКОР 🥝 (@THEBOOKISCLOSED) 10 ЯНВАРЯ 2024 Г.



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Кроме того, в контекстном меню также есть меню «Объяснять с помощью Copilot», а инструмент Cowriter позволяет изменять формат с помощью таких параметров, как «Абзац», «Список», «Бизнес» и «Академический». Хотя некоторые сочтут функцию искусственного интеллекта в «Блокноте» заслуживающей внимания (каламбур), некоторые опытные пользователи Windows недовольны подходом Microsoft к повсеместному добавлению инструментов искусственного интеллекта.