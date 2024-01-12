Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
BulgarNews
Microsoft добавляет в Блокнот Windows 11 функцию Cowriter для работы с контентом на базе ИИ
Блокнот — лишь одно из многих мест, где Microsoft хочет добавить искусственный интеллект в Windows.

реклама

Windows 11

ВКРАТЦЕ: 

  • Microsoft работает над добавлением функций искусственного интеллекта в приложение «Блокнот». Новые изменения были обнаружены в инсайдерской сборке Windows 11.
  • Функция Notepad AI называется Cowriter и позволит вам переписывать контент, менять тон, формат, делать абзацы короче или длиннее.
  • Инструмент все еще находится на стадии тестирования. После развертывания у него будет список ожидания и система кредитования за использование.

реклама

Поскольку Microsoft готовится к выпуску Windows 12 и ПК с искусственным интеллектом в 2024 году, компания делает все возможное, добавляя функции искусственного интеллекта повсюду. Redmond giant сейчас работает над тем, чтобы добавить функции искусственного интеллекта в Блокнот. Функция, получившая название «Соавтор», на базе искусственного интеллекта позволит вам переписывать тексты, удлинять абзацы, менять тон и многое другое. Все это будет возможно в приложении «Блокнот». Вот все, что вам нужно знать о будущих функциях искусственного интеллекта в приложении «Блокнот».

Искусственный интеллект соавтора появится в Блокноте

Судя по информации PhantomOfEarth на X (ранее Twitter), который обнаружил новую функцию «Блокнот», вы сможете переписывать контент с помощью ИИ. Эта функция все еще находится на стадии тестирования, поскольку Microsoft только что добавила заполнитель для инструмента Cowriter в последнюю версию Блокнота.

СКОРО ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ФУНКЦИЯ БЛОКНОТА™️ PIC.TWITTER.COM/YV6AXWUG2E — PHANTOMOCEAN3 ☃️ (@PHANTOMOFEARTH) 9 ЯНВАРЯ 2024 Г.

Изменения были обнаружены в сборке Insider Preview Windows 11, а версия Блокнота — 11.2312.17.0. Имейте в виду, что установка указанной версии не включает эту функцию автоматически. Возможно, она будет выпущена аналогично MS Paint Cocreator со списком ожидания. Видимо, существует также кредитный лимит для использования функции в приложении «Блокнот». Однако лимит будет увеличиваться каждые несколько дней.

БОЛЬШЕ БИТОВ! ОБЪЯСНИТЕ С ПОМОЩЬЮ COPILOT В КОНТЕКСТНОМ МЕНЮ. PIC.TWITTER.COM/XMFKX7CUFN — АЛЬБАКОР 🥝 (@THEBOOKISCLOSED) 10 ЯНВАРЯ 2024 Г.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, в контекстном меню также есть меню «Объяснять с помощью Copilot», а инструмент Cowriter позволяет изменять формат с помощью таких параметров, как «Абзац», «Список», «Бизнес» и «Академический». Хотя некоторые сочтут функцию искусственного интеллекта в «Блокноте» заслуживающей внимания (каламбур), некоторые опытные пользователи Windows недовольны подходом Microsoft к повсеместному добавлению инструментов искусственного интеллекта.

#microsoft #windows 11 #текст
Источник: beebom.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Искусственный интеллект компании Microsoft ускорил поиски новых материалов для батарей
Microsoft нашла новый материал для замены литий-ионных аккумуляторов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
18
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
В России стартовали стендовые испытания нового индустриального двигателя
1
В Москве построят новый небоскреб, который станет одним из самых высоких и красивых в России
4
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
10
Новые Герани разберутся с остатками украинской ПВО
1
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
4
Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
10
Великобритания поставила Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
+
Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел масштабный мод, добавляющий новую магию
1
Китайские исследователи разрабатывают плазменный щит против энергетического оружия
1
Российские FPV-дроны смогут летать в режиме "самонаводящейся торпеды"
+
В Красноярском крае построят крупнейший в России завод по замене импортных напитков
4
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
+
Россия в 2023 году вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов
1
Аккаунты Google скомпрометированы с помощью хитроумного вредоносного ПО
+
На передовой в СВО проиcходит тестирование системы автоматической атаки для FPV-дронов ВС России
+
Анонсирована бета-версия HarmonyOS 4 для Huawei Watch GT 3, Watch Buds и 7 других часов
+
Новое поколение легендарного Pajero появится через 3 года
1
Китайская ядерная батарея сделает зарядку сотового телефона ненужной
1

Популярные статьи

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
4
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
153
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
159
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
33
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
105
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
102
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
24
Нейтрино в сверхновых способны сломать все наши представления о современной физике
2
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
35

Сейчас обсуждают

VAKT
21:57
А остальные скрины почему не приводите ? Ах, там же капитуляция...
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
VAKT
21:55
А что не так ? Есть большинство, с вашей позиции я вижу, что именно большинство должно прогибаться под меньшинство, а не наоборот. Вас смешит нормальное положение вещей ?
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Подарочек
21:54
Отлично, Ллойд Остин только недавно отъехал раком с украины. Риши приготовиться.
Зеленский: при помощи нового «чудо-оружия» за сутки удалось множество самолётов и вертолётов РФ
voykazevoyka
21:52
перевоз военных грузов
Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
Андрей Иванов
21:50
Я все таки стараюсь придерживаться позиции, что весь твой блог это великий сарказм и шутка. Типа как "ИА Панорама" только для мира технологий (в частности битвы линуксоидов и виндузятников)
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Подарочек
21:50
Да тут я.
Киев показал процесс возведения аналога «Линии Суровикина» вдоль линии боевого соприкосновения
Андрей Иванов
21:49
Мужик, начнем с того, что ты даже банально не понимаешь как отражения в играх устроены и почему те "крутые отражения на 9800 gt" это кал по сравнению с rtx. Так помимо прочего ты требуешь чтобы операц...
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Алекс Цагельскi
21:48
Когда ты работаешь на прибыль, ты должен понимать, что деньги тебе платит конечный потребитель. Иначе - хреновый ты капиталист
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
Михаил Иванович
21:48
Откуда автор знает про имперские цели США?)
США не могут набрать достаточно солдат для своих имперских целей
Михаил Иванович
21:43
Но кораблей заметно меньше стало
В ВСУ признали, что тактика использования морских беспилотников теряет эффективность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем