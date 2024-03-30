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dima0782
Microsoft прекращает поддержку WordPad
Microsoft прекращает работу c WordPad, который был частью Windows на протяжении почти 30 лет. Популярное приложение покинет W24 с грядущим обновлением версии H2H11.

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Если бы существовал список редко используемых приложений в Windows 11, то приложение WordPad, вероятно, было бы на первом месте. В прошлом году, как известно, Microsoft объявила, что WordPad будет отключен, что не было большим сюрпризом. Однако когда это произойдет, не сообщалось. Сегодня дата, когда WordPad покинет Windows, объявлена официально.

В своем сегодняшнем заявлении компания Microsoft сообщила, что WordPad прекратит свое существование в составе Windows с грядущим обновлением Windows 2 версии 11H24H2. Отметим, что обновление версии 24H2 выйдет позже в этом году. Таким образом, WordPad будет отложен на полку через несколько месяцев. 

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"WordPad будет удален из всех версий Windows, начиная с Windows 11, версии 24H2 и Windows Server 2025. В результате в Windows больше не будет встроенной программы для чтения RTF по умолчанию".

Эта новость не удивительна. Поскольку сегодня используются Word, Google Docs или Notepad - WordPad практически забыт. Кроме того, в рамках удаления WordPad из Windows 11 также будут исключены нижеперечисленные двоичные файлы;

  • wordpad.exe
  • wordpadfilter.dll
  • write.exe

Если вернуться в прошлое, то WordPad появился в Windows 95 в 1995 году и с того времени стал частью операционной системы. За последние несколько лет WordPad получил ряд важных обновлений, включая новый дизайн, вкладки в верхней части и даже новые функции проверки орфографии и искусственного интеллекта. Однако, несмотря на все это, он так и не достиг ожидаемого уровня использования.

#microsoft #windows #windows 11 #wordpad
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