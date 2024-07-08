Pixel Watch 3 получат поддержку 5 ГГц Wi-Fi

В следующем месяце компания Google проведёт анонс своих продуктов. 13 августа, среди прочего, должны быть представлены часы серии Pixel Watch 3. Недавно эти часы поступили в Федеральную комиссию по связи (FCC) США для получения одобрения со стороны регулятора.

Обычно анонс продуктов Google происходит в октябре, но не в этом году. На мероприятии помимо часов ожидается появление смартфонов серии Pixel 9.

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На сайте FCC обнаружили четыре модификации часов. Все они поддерживают сверхширокополосную связь (UWB), что позволяет разблокировать часы при подключении к аппаратам Pixel. Также будет поддержка стандарта беспроводной связи 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Это увеличит скорость передачи данных и позволит лучше противостоять помехам.

У некоторых моделей будет поддержка стандарта связи LTE, тогда как остальные будут довольствоваться только Bluetooth и Wi-Fi.

Пока неизвестно, ремешки какого размера здесь будут применяться. Внешний вид часов в целом остался без изменений, как и форма экрана.