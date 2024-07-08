Флагманы будут производиться в этой стране, а затем устройства будут экспортировать в Европу и США.

Скоро будет запущена пробная партия, если опыт окажется успешным, Google перейдет к масштабному производству. Аналитики не сомневаются, что пробная партия будет выпущена в соответствии с высокими стандартами качества и требованиями безопасности. Проблем на заводах быть не должно.

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Источник изображения: News.day

Money Control сообщает, Google подписала соглашение с Dixon Technologies, Foxconn для организации производства на территории Индии. Dixon ответственен за выпуск моделей нижнего ценового сегмента вроде Pixel 9. Foxconn будет производить флагманы Pixel 9 Pro и Pro XL. Многие компании производят технику в Индии, среди них можно отметить всемирно известный бренд Apple. Существуют прогнозы, что Индия скоро может конкурировать с Китаем в части производства высококачественной техники, которая продается по всему миру.



