Tensor G4 от Google может стать последней SoC, которую массово производит Samsung, так как Tensor G5, по слухам, будет использовать передовой 3-нм техпроцесс TSMC.

Tensor G4 от Google может стать последней SoC, которую массово производит Samsung, так как Tensor G5, по слухам, будет использовать передовой 3-нм техпроцесс TSMC, когда он станет основой грядущей серии Pixel 10 в конце 2025 года. Компания вышла из стадии тестировании ранних образцов и достигла статуса "tapeout", что считается исключительно важным событием, поскольку в будущем может выпустить чипсет, способный потягаться с Apple, Qualcomm и MediaTek.

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Одна из причин, по которой Google может встать на сторону TSMC, заключается в том, что тайваньский полупроводниковый гигант доказал свою надежность в массовом производстве пластин на своих узлах нового поколения. Именно поэтому такие компании, как Apple, продолжают выбирать его в качестве единственного партнера по литейному производству, а такие компании, как MediaTek и Qualcomm, также признают важность TSMC, поскольку они готовятся представить свои первые 3-нм чипсеты "N3E" в конце этого года.

Поскольку 3-нм техпроцесс GAA компании Samsung, как говорят, страдает от выхода продукции на уровне 20 процентов, у нее нет другого выбора, кроме как сотрудничать с TSMC. По данным Commercial Times, альянс Google и TSMC, похоже, продвигается успешно, поскольку Tensor G5 для Pixel 10, как утверждается, достиг стадии "tapeout". Для тех, кто не знает, tapeout - это финальная стадия процесса разработки любой интегральной схемы перед ее отправкой в массовое производство. Эта стадия означает, что все, что нужно сделать Google, - это предоставить TSMC необходимое количество партий в следующем году, а все остальное сделает литейный гигант.

Что касается того, почему Google не предоставляет TSMC заказы на 3-нм техпроцесс, то это может быть связано с его высокой стоимостью, и, возможно, рекламный гигант сможет получить привлекательную скидку в 2025 году по мере совершенствования этого узла.