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ddr22
Tensor G5 для новой линейки Pixel 10 от Google достиг финальной стадии процесса проектирования
Tensor G4 от Google может стать последней SoC, которую массово производит Samsung, так как Tensor G5, по слухам, будет использовать передовой 3-нм техпроцесс TSMC.

Tensor G4 от Google может стать последней SoC, которую массово производит Samsung, так как Tensor G5, по слухам, будет использовать передовой 3-нм техпроцесс TSMC, когда он станет основой грядущей серии Pixel 10 в конце 2025 года. Компания вышла из стадии тестировании ранних образцов и достигла статуса "tapeout", что считается исключительно важным событием, поскольку в будущем может выпустить чипсет, способный потягаться с Apple, Qualcomm и MediaTek.

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Одна из причин, по которой Google может встать на сторону TSMC, заключается в том, что тайваньский полупроводниковый гигант доказал свою надежность в массовом производстве пластин на своих узлах нового поколения. Именно поэтому такие компании, как Apple, продолжают выбирать его в качестве единственного партнера по литейному производству, а такие компании, как MediaTek и Qualcomm, также признают важность TSMC, поскольку они готовятся представить свои первые 3-нм чипсеты "N3E" в конце этого года.

Поскольку 3-нм техпроцесс GAA компании Samsung, как говорят, страдает от выхода продукции на уровне 20 процентов, у нее нет другого выбора, кроме как сотрудничать с TSMC. По данным Commercial Times, альянс Google и TSMC, похоже, продвигается успешно, поскольку Tensor G5 для Pixel 10, как утверждается, достиг стадии "tapeout". Для тех, кто не знает, tapeout - это финальная стадия процесса разработки любой интегральной схемы перед ее отправкой в массовое производство. Эта стадия означает, что все, что нужно сделать Google, - это предоставить TSMC необходимое количество партий в следующем году, а все остальное сделает литейный гигант.

Что касается того, почему Google не предоставляет TSMC заказы на 3-нм техпроцесс, то это может быть связано с его высокой стоимостью, и, возможно, рекламный гигант сможет получить привлекательную скидку в 2025 году по мере совершенствования этого узла. 

#tensor g5
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Чип Tensor G5 для Pixel 10 будет разработан по 3-нм техпроцессу TSMC
Google отказывается от Samsung и доверяет производство чипов Tensor G5 TSMC
Tensor G5, который будет использоваться в серии Pixel 10, может быть произведен TSMC
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