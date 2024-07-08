Представлены смартфоны CMF со съёмными крышками и аксессуары для них

Производитель Nothing уже успел внести немалый вклад в индустрию смартфонов. В прошлом году был выпущен впечатляющий аппарат Nothing Phone 2, а новым творением этой компании становится CMF Phone 1.

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Сильной стороной устройства являются весьма приличные для такой цены характеристики. Его обладатели получат экран Super AMOLED Full HD+ размером 6,67 дюйма с частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+ и яркостью 2000 нит. Это даст возможность видеть максимально плавное изображение как в повседневной работе, так и в играх.

Способствует этому также процессор MediaTek Dimensity 7300 5G и технология RAM Booster для улучшения многозадачной работы. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, чего должно хватить как минимум на два дня. Поддерживается зарядка мощностью 30 Вт и обратная проводная зарядка 5 Вт. Корпус защищён по стандарту IP52.

Устройство работает на Android 14 с программной оболочкой Nothing OS 2.6. Android будет обновляться 2 года, а патчи безопасности будут поступать в течение 3 лет.

Разрешение основной задней камеры составляет 50 Мп с апертурой f/1.8. Имеется сенсор глубины 2 Мп, а разрешение передней камеры - 16 Мп.

Доступны оранжевый, зелёный, синий и чёрный цветовые варианты. Чёрная версия начнёт продаваться 12 июля, а остальные чуть позже. Каждая панель стоит 29 евро. Среди других доступных для приобретения аксессуаров можно назвать шнурок, чехол для карты памяти и подставку, стоимость каждого из которых составляет 19 евро.

В отличие от большинства других современных смартфонов, в этом аппарате предлагается возможность самостоятельно менять его внешний вид. На обратной стороне находятся винты, благодаря которым задняя панель легко снимается входящей в комплект поставки отвёрткой. Эти панели будут предлагаться из различных материалов и в различных цветовых вариантах. Правда, снятие панели не даёт доступа к аккумулятору.

Одним из достоинств устройства является его цена всего в $199 за конфигурацию 8/128 ГБ, которая является единственной доступной покупателям в США. В Индии стоимость этого устройства составляет около $192 за версию 6/128 ГБ. В Европе цена составляет 269 евро за версию 8/256 ГБ.