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СтарыйДед
CMF Phone 1 прошёл тестирование на Geekbench с Dimensity 7300, а также сертификацию NBTC
Устройство набрало 1016 баллов в одноядерных тестах и ​​2630 баллов в многоядерных тестах.

Компания CMF by Nothing, известная своим необычным подходом к дизайну, недавно анонсировала выпуск своего первого смартфона - CMF Phone 1. Это устройство, получившее сертификацию NBTC, будет выпущено на мировом рынке 8 июля. Сертификация подтвердила, что телефон будет поддерживать сеть 5G и имеет номер модели A015.

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Кроме того, недавно CMF Phone 1 появился в базе данных Geekbench, раскрывая некоторые его характеристики. Согласно листингу, устройство будет оснащено восьмиядерным процессором с пиковой тактовой частотой 2,50 ГГц. В связи с данной информацией, можно сделать вывод, что им является процессор Dimensity 7300. Кроме того, телефон будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и графический процессор Mali-G615 MC2. В одноядерных тестах устройство набрало 1016 баллов, а в многоядерных - 2630 баллов. Также подтверждено, что CMF Phone 1 будет работать под управлением операционной системы Android 14.

Помимо этих деталей, стало известно, что устройство будет оснащено 50-мегапиксельной основной камерой Sony с 2-кратным зумом и вторичной портретной камерой. Хотя оптической стабилизации изображения (OIS) не будет, можно ожидать, что камера предложит высокое качество изображения и расширенные возможности съëмки.

CMF Phone 1, вероятно, будет иметь 6,67-дюймовый sAMOLED-дисплей с центрированным отверстием для селфи-камеры, а разрешение будет Full HD+. Дисплей будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. Кроме того, дисплей будет поддерживать HDR10+ с пиковой яркостью 2000 нит, что обеспечит яркие и насыщенные цвета даже в условиях яркости освещения. Что касается других характеристик, то ожидается, что телефон будет иметь аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч. Сканер отпечатков пальцев будет расположен под дисплеем, а динамики - снизу.

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