Скоро в Китае может быть представлен смартфон Redmi K70 Ultra

Несколько источников уже сообщили, что в Китае в этом месяце будет представлен смартфон Redmi K70 Ultra на процессоре Dimensity 9300 Plus. Теперь сам производитель официально подтвердил, что в июле состоится дебют складных аппаратов Xiaomi Mix Fold 4 и Mix Flip. Все эти анонсы могут состояться в рамках одного мероприятия.

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Компания Xiaomi в микроблогах Weibo написала, что её новое предприятие запустило производство данных смартфонов. На этом заводе достигнут уровень в 100% автоматизации ключевых процессов. Это позволило сделать производство более эффективным и экономичным.

Известно, что смартфоны Mix Fold 4 и Mix Flip будут основаны на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Модель Flip будет представлена в конфигурациях 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ. Диагональ внешнего экрана должна составлять 4 дюйма, разрешение основной камеры 50 Мп с оптической стабилизацией и вспомогательной 60 Мп с 2-кратным оптическим зумом. Ожидается поддержка зарядки мощностью 67 Вт.

Mix Fold 4 получит основную камеру 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольную 12 Мп, телеобъектив 60 Мп с 2-кратным оптическим зумом и перископический телеобъектив 10 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Mix Fold 4 будет обладать аккумулятором ёмкостью более 5000 мАч, зарядкой 67 Вт и беспроводной зарядкой.