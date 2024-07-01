Новый кондиционер Xiaomi обещает высокую энергоэффективность и инновационную самоочистку, делая его отличным выбором для современных домов и офисов.

Компания Xiaomi анонсировала новый кондиционер Mijia Air Conditioner Super Energy Saving 3-HP Wall-Mounted Unit, который сочетает в себе передовые технологии и высокую энергоэффективность. Основное преимущество устройства — это не только экономия энергии, но и функция самоочистки, которая обеспечивает чистоту и долгий срок службы устройства.

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Кондиционер оснащён инверторным компрессором и электронным расширительным клапаном, что позволяет точно регулировать поток хладагента и быстро достигать заданных температурных режимов. По заявлению производителя, устройство переходит в режим охлаждения всего за 40 секунд, а для равномерного обогрева требуется всего 80 секунд. Годовой коэффициент энергоэффективности (APF) составляет 4,55, что значительно превышает требования первого класса энергоэффективности в Китае.

Mijia Air Conditioner имеет уникальную функцию высокотемпературной сушки внутреннего блока, которая помогает предотвратить распространение бактерий. Наружный блок оборудован системой очистки от конденсата, что снижает риск образования плесени. Кроме того, устройство напоминает пользователю о необходимости регулярной ручной очистки. Все выбранные режимы и данные отображаются на компактном круглом дисплее, что упрощает управление.

Цена новинки в Китае составляет 4299 юаней (приблизительно $592), и она уже доступна для покупки.