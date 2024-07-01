Xiaomi 15 сможет обойтись без переменной апертурой

Как это бывает каждый год, компания Xiaomi может первой выпустить новые смартфоны на следующем поколении флагманского процессора Snapdragon. Информации о базовой модели Xiaomi 15 недавно стало больше.

Известный инсайдер Digital Chat Station рассказал, что этот аппарат получит плоский экран формата 1,5K достаточно скромного размера. Основная камера будет обладать разрешением 50 Мп, а под экраном будет находиться ультразвуковой сканер отпечатков. Также ожидается наличие беспроводной зарядки и небольшой вес.

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Поскольку разрешение экрана 1.5K, речь должна идти об обычном Xiaomi 15, так как на версиях Pro у Xiaomi разрешение QHD+. Основная камера может не иметь переменной апертуры, поскольку для этого потребовалось бы дополнительное пространство.

Обычно Xiaomi выпускает флагманские смартфоны в начале октября в Китае, а в начале следующего года на выставке MWC происходит международный релиз. Таким образом, российским покупателям не приходится ждать появления Xiaomi 13 раньше февраля следующего года. Этот аппарат станет одним из первых конкурентов для смартфонов Samsung Galaxy S25.