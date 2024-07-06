Porsche готовится к революции в своей линейке.

Porsche планирует купить компанию Varta, чтобы улучшить производство аккумуляторов для своих электромобилей. Это шаг позволит Porsche ускорить разработку и выпуск новых моделей. Переговоры между компаниями уже идут. Porsche хочет купить большую часть акций Varta. После объявления о переговорах стоимость акций Varta подскочила на 30%.

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Varta известна своими инновациями в области батарей, особенно разработкой V4Drive, которые выделяются высокой производительностью и долговечностью. Эти технологии помогут Porsche сделать свои электромобили еще лучше.

Кроме того, сделка позволит Porsche наладить собственное производство аккумуляторов с годовой мощностью до 20 ГВт-ч. Это обеспечит компанию батареями для 60% проданных автомобилей в год, что очень важно для планов по электрификации.

Эта покупка станет важным шагом для Porsche в развитии электромобилей, позволяя компании быть более независимой и контролировать качество своих продуктов.