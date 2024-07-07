С 2026 года пользователи будут платить за использование функций Galaxy AI.

Samsung сообщила, что функции искусственного интеллекта в их смартфонах Galaxy будут предоставляться бесплатно только до конца 2025 года. После этого пользователи будут обязаны платить за доступ к этим функциям. На январском мероприятии компания представила новые возможности для своей линейки S24 под названием Advanced Intelligence, которые получили название Apple Intelligence после того, как Apple вдохновилась этой идеей. Искусственный интеллект, встроенный в Galaxy S24, стал одной из самых продаваемых функций этой серии.

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Компания также объявила, что Galaxy AI будет расширять свои возможности на более широкую экосистему Galaxy через открытие семи Galaxy Experience Spaces в разных частях мира.

Другие крупные компании, такие как Google, Open AI и Microsoft, также предлагают пользователям искусственный интеллект, но различают его для бесплатных и платных пользователей. Samsung может последовать этому примеру и предлагать два уровня функций: бесплатную версию для всех пользователей, и премиум-версию со сверхвозможностями, доступную только для премиум-пользователей.