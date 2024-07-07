Это может успокоить некоторых потенциальных покупателей.

Хотя распространение информации по неофициальным каналам о характеристиках и возможностях новых моделей мобильных устройств за несколько недель или месяцев до их анонса не всегда радует производителей, иногда это играет им на руку, например, когда пользователи замечают те или иные ошибки в маркетинговых материалах — именно так совсем недавно произошло и с Samsung, сообщает издание NotebookCheck.

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Источник фото: Gizmochina

Несколько дней назад в сети Интернет появились подробные технические характеристики будущего складного смартфона Galaxy Z Flip6, которые, судя по всему, были взяты из официальных материалов производителя — конечно, пользователи порадовались улучшенной 50-Мп основной камере, более ёмкому аккумулятору и новым функциям с использованием технологий искусственного интеллекта Galaxy AI, но оказались раздосадованы указанием IPS-панели вместо ожидаемой OLED для внешнего экрана.

Данные сайта SamMobile могут успокоить сообщество, говоря о том, что в предыдущие рекламные материалы, судя по всему, закралась досадная ошибка — источники издания подтверждают, что дополнительный дисплей, которым оснащён Galaxy Z Flip6, всё-таки получит качественную OLED-панель, а не IPS, как говорилось в недавней утечке.

Кроме того, утверждается, что стоимость Galaxy Z Flip6 не будет выше в Европе, чего нельзя сказать о Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Ring. Ожидается, что Samsung официально представит целый ряд своих новых моделей мобильных устройств и гаджетов 10 июля на мероприятии Galaxy Unpacked 2024, которое пройдёт в Париже.