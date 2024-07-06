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dima0782
Realme 13 Pro+, как сообщается, будет оснащен объективом Sony IMX882 3x Periscope
Перископический объектив, как утверждается, будет расположен в левом нижнем углу с ультралегким и тонким групповым решением

Бренд смартфонов Realme официально анонсировал запуск серии Realme 13 Pro на мировом рынке. По слухам, бренд также собирается выпустить смартфон Realme 13 Pro+ на китайском рынке, хотя официального заявления по этому поводу сделано не было.

Сегодня источник Digital Chat Station опубликовал новое обновление, касающееся смартфона Realme 13 Pro+. По его словам, устройство будет оснащено перископическим объективом Sony IMX882 75mm f/2.65 3x.

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Перископический объектив, как утверждается, будет расположен в левом нижнем углу с ультралегким и тонким групповым решением, а управление выпуклостью объектива будет сопоставимо с вертикальным телефото. Кроме того, по данным источника, такой же объектив будет использоваться в грядущих телефонах серий Realme GT 7 Pro, OnePlus 13 и Oppo Find X8.

Недавно на китайском сертификационном сайте TENAA было замечено устройство Realme, хотя его название не было раскрыто, предполагалось, что это грядущий Realme 13 Pro+. Согласно листингу, смартфон может поставляться с 6,7-дюймовым широкоформатным AMOLED-дисплеем с разрешением 2412*1080p и глубиной цвета экрана 1073,74 миллиона. Он может поставляться с 6 ГБ/8 ГБ/12 ГБ/16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 5 050 мАч. Что касается камеры, то смартфон может поставляться с двумя 50-Мп камерами на задней панели и 8-Мп камерой. На фронтальной стороне мы можем увидеть 32-Мп камеру для селфи. Кроме того, в листинге указано, что смартфон будет оснащен встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев. Его размеры указаны как 161,3×73,9×8,2 (мм), а вес - 190 г.

#смартфон #realme #объектив #realme 13 pro +
Источник: weibo.com
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