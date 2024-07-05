Мобильные и настольные чипы Arrow Lake могут стать больше прежнего

Выходящие в недалёком будущем процессоры Intel Arrow Lake S для настольных ПК и HX для ноутбуков не будут иметь аппаратного блока нейронных вычислений. Такой блок будет в моделях Intel Arrow Lake-H/U и Lunar Lake. Чипы Core Ultra 200V предложат производительность до 48 TOPs, немного не дотягивая до AMD Strix. Блок будет называться NPU4.

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Пока AMD единственная выпускает процессоры для компьютеров с отдельным NPU. Этими процессорами являются Ryzen 8000G Hawk Point под сокет AM5.

Intel собирается наверстать отставание уже совсем скоро с обновлёнными процессорами Arrow Lake. В результате размер чипа может вырасти на 2,8 мм. При этом размер упаковки останется прежним, и менять сокеты под них не потребуется.

Однако производители материнских плат должны будут внести некоторые изменения. С учётом ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, наверняка они это сделают.

Пока же не выпущены даже процессоры первого поколения Arrow Lake. С учётом подготовки обновлённых вариантов, ждать процессоров Panther Lake предстоит ещё довольно долго.