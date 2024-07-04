Эра чипов на техпроцессе 14 нм подходит к концу

Самый быстрый процессор семейства Intel Alder Lake под именем Core i9-12900KS с 16 ядрами и частотой до 5,5 ГГц сохранял свою актуальность до момента появления процессоров Raptor Lake. Потом его сумел превзойти i7-13700K с похожими характеристиками и i9-13900K. У последнего были дополнительные экономичные ядра, в результате чего общее число ядер составляло 24 при частоте 5,8 ГГц.

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Дальше были представлены 24-ядерные KS Special Edition с частотами до 6 ГГц, после чего i9-12900KS устарел ещё сильнее. Прошло 2 года и 3 месяца после релиза, и Intel начинает снимать с производства эти чипы. Они будут доступны в магазинах, но в следующем январе Intel прекратит приём заказов на них, а в следующем июле снимет с производства.

Снят с производства будет не только этот процессор. Прекращается выпуск чипов 10-го поколения (Comet Lake), представленных во второй половине 2020 года. Это модели без индекса K начального уровня. Процессоры этой серии без индекса K сняли с производства ещё в конце прошлого года.

Теперь прекращается производство 30 моделей, от начальных Pentium Gold и Celeron до Core i3-10100F/10105/10300/10305, Core i5-10400F/10500/10600. Перестанут выпускать и базовые процессоры рабочих станций, такие как Xeon W-1250.

Всё это постепенно подводит черту под компьютерными процессорами на техпроцессе 14 нм. Производственные мощности будут перенаправлены на чипы 12-го поколения Core Alder Lake. В Южной Корее сейчас на долю Core 10-го поколения приходится всего 1% продаж.