Согласно просочившимся в сеть сведениям, производительность CPU на базе Arrow Lake значительно выше, чем предшественников

Дата выхода новых десктопных процессоров Intel стремительно приближается, сопровождаясь различными утечками об их характеристиках. И вчера в сеть попали первые данные о производительности предварительного образца Arrow Lake-S.

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Так, в бенчмарке CPU-Z тестовая модель с характерным наименованием "Genuine Intel(R) 000" выдала внушительные 1143,2 балла в однопоточном режиме. а в многопотоке удалось набрать 12922,4 балла. Полученный в первом случае результат на 20% выше, чем у топового Core i9-14900KS, показывающего 933 балла.

Средняя производительность в многопоточном режиме говорит о том, что перед нами ранний вариант Core Ultra 5, который будет приемником Core i5. На это, в частности, указывает органичное 25%-ное превосходство "инженерника" над Core i5-14600K в тесте с распараллеливанием нагрузки.

Масштабируя результаты на другие CPU, можно сказать, что новинка на 30% быстрее в однопотоке, чем Core i5-14600K и обходит Core i7-13700K в обоих режимах. Также Core Ultra 5 в однопотоке предварительно почти в полтора раза бодрее, чем Ryzen 7950X и может на 10-20% опережать будущие Ryzen 9000.

Пока по предварительным тестам новые процессоры семейства Arrow Lake-S показывают себя отлично, демонстрируя прирост производительности в 30% относительно своих предшественников в модельном ряду.

Геймеры также определенно будут в восторге от них, так как комбинация из Core Ultra и новых видеокарт GeForce RTX 5000 несомненно даст заметный прирост FPS в играх. А разработчикам CPU-Z, вероятно, стоит обновить программу с учетом возросшей производительности CPU и выход за заветную границу в 1000 баллов.