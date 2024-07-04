5 июля Threads отмечает первый день рождения

Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг сообщил, что представленная год назад социальная сеть Threads, главный конкурент Twitter, достигла отметки в 175 миллионов ежемесячно активных пользователей. Дебют Threads состоялся 5 июля 2023 года. Новая соцсеть быстро интегрировалась с Instagram, что позволило пользователям регистрироваться через их существующие аккаунты. Это значительно ускорило процесс набора пользователей.

Разработчики пока не раскрывают информацию о количестве ежедневно активных пользователей. Это может свидетельствовать о том, что показатели не слишком впечатляющие. Тем не менее, Цукерберг намерен достичь числа в миллиард пользователей. Для этого компания сосредотачивает усилия на рынках вроде Японии.

реклама

Threads в настоящее время является убыточным проектом, однако уже в следующем году здесь могут начать появляться рекламные объявления. Благодаря интеграции с рекламной системой Instagram и ставке на лёгкий контент, Threads может стать привлекательной альтернативой для рекламодателей, не желающих размещать рекламу на Twitter.

Остаётся следить за тем, как будет развиваться Threads в следующие годы и сможет ли она достичь цели в миллиард пользователей.





* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»