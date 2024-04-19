Китайское правительство активно удаляет приложения из App Store, так как стремится контролировать информацию, доступную гражданам, и ограничить распространение нежелательной информации

Компания Apple удалила приложения WhatsApp и Threads из китайского App Store после требования правительственных чиновников. Это первый случай удаления двух очень популярных приложений с платформы Apple за долгое время. За последние четыре года Apple уже удаляла около 100 приложений-клонов ChatGPT и тысячи игровых приложений.

Эксперты по кибербезопасности также считают, что WhatsApp и Threads в китайском App Store могут представлять угрозу национальной безопасности. Китайское правительство активно удаляет приложения из App Store, так как стремится иметь полный контроль над доступной информацией для своих граждан и цензурировать или ограничивать нежелательную информацию.



Apple ограничена в выборе, так как она должна подчиняться местным законам, чтобы поддерживать присутствие на китайском рынке. Китай является крупнейшим рынком смартфонов в мире по объему продаж, и если Apple покинет страну, она потеряет значительную часть своих поставок iPhone. Это может также повлечь проблемы с цепочкой поставок, так как большинство поставщиков Apple, включая Foxconn, базируются в Китае.