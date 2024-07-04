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Половина трафика в интернете приходится на ботов, и большая часть из них вредоносные
Алгоритмы искусственного интеллекта могут нанести ущерб компаниям, создателям контента и пользователям

Компания Akamai выпустила отчёт, согласно которому 42% веб-трафика создают боты, среди которых 65% вредоносные. Основное внимание в исследовании уделено скраперным ботам, которые собирают данные и контент для вредоносных операций. Эти боты могут серьёзно повредить интернет-бизнесу, а алгоритмы искусственного интеллекта помогают им в этом.

Akamai является одной из крупнейших сетей доставки контента наряду с компаниями вроде Cloudflare и Amazon AWS. Это позволяет ей быть в курсе событий в интернете как никому другому. По данным Akamai, электронная коммерция страдает от скрапинга и «высокорискованного» бот-трафика.

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Некоторые боты могут быть полезными для бизнеса, но не скраперные. Они используются для разведки у конкурентов, шпионажа, создания вредоносных сайтов и других незаконных действий. Эти боты могут собирать изображения продуктов, их описания, информацию о ценах и другие данные. Обладая такой информацией, злоумышленники могут создавать фальшивые сайты, имитирующие розничные магазины или известные бренды.

То же самое происходит с контентными сайтами. Боты собирают их содержимое, переписывают его и публикуют на своих сайтах, зарабатывая на рекламе.

Боты, использующие алгоритмы ИИ, становятся всё более умными и их всё труднее обнаружить. Они могут работать даже с неструктурированными данными, что позволяет злоумышленникам более эффективно собирать и обрабатывать информацию.

Кроме того, боты помогают создавать фальшивые аккаунты, которые затем могут использоваться для атак на пользователей и их финансы. Даже если скраперные боты не являются напрямую вредоносными, они могут ухудшать работу сайтов, влиять на метрики поисковых систем и увеличивать нагрузку на серверы.

#интернет
Источник: techspot.com
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