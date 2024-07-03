Команда Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии установила новый мировой рекорд скорости интернета: безумные 402 Тбит/с.

Мечта о мгновенной загрузке гигантских файлов становится реальностью. Японские ученые не просто приблизились к этой цели, но и преодолели ее, создав интернет-соединение, способное передавать данные со скоростью 400 Тбит/с – это новый мировой рекорд.

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Согласно официальному заявлению японского института, достигнутая скорость в 402 Тбит/с значительно превосходит предыдущие достижения: 321 Тбит/с в октябре 2023 года и 226 Тбит/с в марте 2022 года. Этот гигантский скачок в производительности открывает новую главу в истории интернет-технологий.

Чтобы понять масштаб достижения, представьте скорость загрузки в 50 терабайт в секунду. Это настолько быстро, что современное компьютерное оборудование просто не в состоянии обработать такой поток данных. Для сравнения, распространенные сетевые карты 1 GbE обеспечивают скорость около 110 МБ/с, а более продвинутые 10 GbE – чуть более 1 ТБ/с. Даже новейшие SSD Gen5 с их впечатляющими 14 ГБ/с меркнут на фоне этого достижения.

Хотя текущая сетевая инфраструктура не готова к таким скоростям, значимость этого эксперимента трудно переоценить. Он демонстрирует потенциал будущих сетей, где загрузка игры размером 300 ГБ займет доли секунды. Это открывает двери для революционных изменений в области передачи данных.

Сама мысль о домашнем интернете со скоростью 1 Тбит/с кажется фантастикой, не говоря уже о 10, 100 или 400 Тбит/с. Однако этот эксперимент показывает, что технологии движутся именно в этом направлении. Для реализации таких скоростей потребуется полное обновление всей цепочки интернет-провайдеров: от устройств ввода-вывода и накопителей до сетевых стандартов.

Помимо очевидных преимуществ для пользователей, сверхскоростной интернет также будет иметь огромное влияние на развитие различных отраслей экономики. Он станет катализатором для инноваций в сфере искусственного интеллекта, облачных технологий, медицины и многих других.

Данный технологический прорыв – не просто числа на бумаге, а шаг в будущее коммуникаций, где границы скорости передачи данных будут постоянно расширяться, открывая новые возможности для технологий и общества в целом.