Новое меню «Пуск» в Windows 11 многим может не понравиться

Меню «Пуск» в последней версии системы Windows находится на стадии переработки. Участники программы тестирования Windows Insider в канале Dev могут получить сборку под номером 26120.961, где меню «Пуск» претерпело значительные изменения.

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Microsoft начала отображать пользовательский аккаунт иначе. Теперь он расположен в центре меню при нажатии на имя пользователя или изображение его профиля. Здесь можно получить доступ к различным аккаунтам Microsoft, включая Microsoft 365, Xbox Game Pass и хранилище OneDrive. Также здесь предоставлена возможность восстановления доступа к аккаунту Microsoft. Компания утверждает, что это упрощает доступ к настройкам учетной записи.

Побочным эффектом является то, что команды «Блокировка», «Выйти» и «Изменить параметры учетной записи» в новом меню не находятся на видном месте. Для доступа к ним нужно нажать на три точки в правом верхнем углу меню аккаунта, но опция «Блокировка» отсутствует здесь.

Эти действия пользователи выполняют чаще, чем получают доступ к аккаунту Xbox Game Pass и Microsoft 365, которых у большинства вообще нет. Таким образом, изменение для большинства пользователей Windows 11 не является самым удобным. Правда, пока неизвестно, доберется ли оно до финальной версии системы и когда. Возможно, это произойдет в осеннем обновлении 24H2.