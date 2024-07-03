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Microsoft подтвердила ошибку с ярлыками в OneDrive на Windows 11
Некоторые пользователи OneDrive обнаружили проблему с созданием папок, которые система превращает в ярлыки и не дает просмотреть содержимое.

 Пользователи OneDrive столкнулись со странной ошибкой в функции «Общие папки». Эта ошибка влияет на доступность данных папок, и они отображаются в виде ярлыков Интернета (URL-ссылок), а не обычных папок в проводнике.

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 Когда пользователь нажимает на общую папку, то перенаправляется в веб-версию OneDrive, а не открываете папку.

 Один из таких затронутых проблемой пользователей OneDrive создал на форуме Microsoft соответствующее сообщение ещё 8 июня 2024 года. За месяц сообщение собрало почти 12000 просмотров, 192 ответа и ещё 916 пользователей, столкнувшихся с аналогичной проблемой.

 Когда проблема начала возникать у тысяч пользователей, Microsoft обновила раздел веб-страницы, указав обновленную информацию по этой проблеме. «Некоторые пользователи OneDrive могут видеть общие папки, отображаемые в виде URL-ссылок в клиенте синхронизации и приложениях OneDrive», - говорится в примечании к обновлению, подтверждающем проблему.

 Помимо папок, отображаемых в виде ссылок в проводнике, многие пользователи не могут их синхронизировать. Даже если попытаться добавить папку в «Мои файлы», она создаст ярлык в Интернете.

 Интересно, что пользователь обвиняет обновление под номером KB5037853 от мая 2024 года в проблеме OneDrive. Он просмотрел журналы событий и обнаружил ошибку, связанную с OneDrive, после установки обновления. После этого начала проявляться проблема с общими папками.

 Ресурс Windows Latest попытался воссоздать ошибку, создав общую папку из учетной записи и получив доступ к ней на другом устройстве. Общая папка выглядела нормально на другом компьютере и без проблем открывала доступ к ее содержимому. Тем не менее ошибка сохраняется.

 Хотя это широко распространенная проблема, ответ Microsoft довольно стандартен. В разделе сообщения на форуме упоминается, что инженеры OneDrive работают над этой проблемой, и URL-ссылки снова преобразуются для отображения в виде папок, как только проблема будет решена. А пока пользователям, затронутым проблемой, необходимо войти в свою учетную запись на OneDrive.com в любое время, чтобы получить доступ к общим папкам.

 Таким образом, остается только терпеть, пока разработчики выявят ошибку и исправят ее. Для доступа к общей папке придется использовать веб-версию OneDrive, что немного неудобно.

 Доступ через проводник проще, но на этом этапе он перенаправит пользователя только на веб-страницу OneDrive. Некоторые пользователи также попробовали отвязать учетную запись и переустановить OneDrive. К сожалению, это не сработало.

#microsoft #windows 11 #обновление #обновление windows #обновление windows 11 #onedrive
Источник: windowslatest.com
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