Microsoft опубликовала очередной документ поддержки, объясняющий сферу применения искусственного интеллекта в сторонних приложениях для ОС Windows 11.

Windows 11 24H2 предоставит пользователям дополнительные функции на основе искусственного интеллекта, которые будут работать локально на ПК с Copilot+. Но это не означает, что сторонние разработчики приложений останутся не у дел. Microsoft опубликовала новый документ поддержки, в котором объясняется сфера применения искусственного интеллекта в неродных приложениях для Windows.

Компьютеры Copilot+ сейчас находятся на подъеме. Они раскрывают планы Microsoft по интеграции искусственного интеллекта в Windows 11. ПК с Copilot+ могут обрабатывать задачи искусственного интеллекта локально благодаря сочетанию ЦП, графического процессора и NPU, и Microsoft хочет, чтобы разработчики воспользовались этой возможностью.

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Документ, впервые обнаруженный порталом Windows Latest, начинается с перечисления основ интеграции искусственного интеллекта в клиентское приложение Windows. В нем предлагается использовать модель искусственного интеллекта вместе с инфраструктурой искусственного интеллекта, такой как OnnxRuntime. Кроме того, он предлагает использовать язык C# для разработки приложений Windows, используя помимо C++ и Python.

Документ анализирует понятия ИИ в простой для понимания форме. Пользователь узнает разницу между моделью большого языка (LLM), обучением модели и получением логических выводов, быстрым проектированием, необходимым оборудованием и многим другим.

Поскольку ПК с Copilot+ оснащены мощным оборудованием, разработчики могут использовать его для повышения производительности своих приложений для Windows. Microsoft мягко продвигает ПК с Copilot+ в качестве лучшего варианта для полноценной работы приложений искусственного интеллекта.

Базовые приложения ИИ могут использовать ЦП, но для сложных моделей подходящим выбором будет ПК с NPU. Родные приложения для Windows уже довольно давно имеют функции искусственного интеллекта. Microsoft Photos уже может изменять стиль изображений, Paint может создавать изображения, Phone Link может предлагать ответы на сообщения и так далее.

Сторонние разработчики вскоре начнут интегрировать модели ИИ в свои существующие приложения или создавать приложения, ориентированные на ИИ. Это может быть полноценное приложение, генерирующее изображения, видео, аудио или их комбинацию.

Microsoft также предупреждает о конфиденциальности и безопасности данных. Компания призывает разработчиков быть полностью открытыми в отношении данных, которые они собирают от пользователей, их безопасности и использования. Кроме того, пользователи должны иметь контроль над сбором данных.

Интересно, что Windows 11 24H2 принесет на ПК c Copilot+ еще несколько эксклюзивных функций искусственного интеллекта, включая Recall, который был удален из общедоступной версии из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью. Возможно, Microsoft хочет, чтобы разработчики извлекли уроки из этого инцидента и установили конкретную политику конфиденциальности и безопасности.