Прирост производительности Exynos W1000 будет достигать 370%

Была информация о том, что компания Samsung испытывает проблемы с процентом годных чипов на техпроцессе 3 нм GAA. Из-за этого был задержан релиз мобильного чипа Exynos 2500. Теперь компания всё же анонсирует чип Exynos W1000, который становится первым на этой архитектуре. Это делает его крайне энергоэффективным и значительно повышает одноядерную и многоядерную производительность.

Кроме техпроцесса, преимущество чипу даёт улучшенный кластер центрального процессора. Здесь присутствуют пять ядер, одно из которых является высокопроизводительным Cortex-A78 с тактовой частотой 1,60 ГГц, и четыре экономичных ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1,5 ГГц. В одноядерных тестах чип может показать прирост производительности до 340% по сравнению с процессором предыдущего поколения, а в многоядерных — до 370%.

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Приложения будут запускаться на 270% быстрее, что позволяет пользователю быстро переключаться между ними. Новые технологии упаковки улучшают рассеивание тепла и экономят место.

Поддерживаются экраны с разрешением 960 x 540 пикселей и модем LTE Cat.4 со скоростью загрузки до 150 Мбит/с и отдачи до 75 Мбит/с. Есть поддержка до 32 ГБ встроенной памяти eMMC. Этот тип памяти по скорости уступает UFS или NVMe, но занимает меньше места.

Главным преимуществом устройства станет увеличение времени автономной работы. До сих пор автономность не являлась сильной стороной смарт-часов Samsung, но скоро это может измениться.