Графическая технология на базе искусственного интеллекта в новом Snapdragon 8 Gen 4 может стать причиной превращения телефона в настоящего графического монстра

Изображение Samsung



Один за другим уходят дни до следующей выставки Galaxy Unpacked, которая пройдет в Париже 10 июля. Тем временем появляются новые утечки информации о флагманском телефоне нового поколения, до выхода которого на рынок остаются считанные месяцы. Речь идет, что неудивительно, о Samsung Galaxy S25 Ultra.

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На данный момент мы знаем, что он будет иметь дизайн с закругленными углами, также просочились и другие подробности, например, о камерах устройства. Последняя утечка поступила от SAMMobile и касается процессора устройства, утверждая, что Galaxy S25 Ultra будет идеально подходить для игр благодаря Snapdragon 8 Gen 4.

Согласно информации, опубликованной популярным источником информации Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 4 оснащен технологией генерации кадров на основе искусственного интеллекта, аналогичной FSR от AMD и DLSS от NVIDIA. Благодаря этой технологии ИИ телефон будет достаточно мощным, чтобы запустить Genshin Impact в разрешении Full HD и с частотой 120 кадров в секунду, что ставит его на вершину игровой индустрии.

Но, к сожалению, это не все новости. Технология генерации кадров AI повышает плавность анимации, но у нее есть и негативные эффекты, такие как повышенная задержка реакции на управление и графические артефакты. Пока неясно, как Qualcomm планирует справиться с этими проблемами, и сложно назвать сроки, учитывая, что ее новые чипы будут представлены в октябре 2024 года.

Что касается процессоров Snapdragon 8 Gen 4, мы знаем, что они оснащены специально разработанными Qualcomm ядрами Oryon и графическим процессором Adreno 830 с частотой 935 МГц. Они производятся по 3-нм техпроцессу TSMC, и, по слухам, будут еще дороже, чем Snapdragon 8 Gen 3. Пока неясно, будет ли Samsung использовать их только в своем топовом телефоне, или же они появятся и в других телефонах компании.