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На южнокорейском рынке самой популярной видеокартой оказалась AMD Radeon RX 7600
Доля карт Nvidia в Южной Корее составляет 89%

Процессоры производства компании AMD пользуются большим спросом в Южной Корее. Они имеют заметное преимущество над предложениями Intel. Однако, на рынке видеокарт у AMD дела обстоят не так позитивно. Статистика Danawa Research показала, что её доля рынка постепенно растёт, но до главного конкурента ещё очень далеко.

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Год назад доля рынка AMD здесь была всего 4,6%, а теперь она выросла до 11,33%, в два с лишним раза. Если говорить о наиболее популярных видеокартах, то 26% от продаж AMD пришлось на модель Radeon RX 7600. RX 6600 имеет долю 23,01%, RX 580 (2048SP) — 15,9%, а Radeon RX 6800 получила долю 12,4%. Карты прошлого поколения RDNA 2 Radeon 6000 пользовались немалым спросом за счёт умеренной стоимости и высокой производительности.

Nvidia доминирует не только в Южной Корее, но и в других регионах. Об этом же говорит очередное исследование Steam. Несмотря на это, Radeon RX 7600 многим кажется более выгодной покупкой по сравнению с конкурирующими моделями RTX 3060 и RTX 3060 Ti. Карты Nvidia стоят дороже, а более современная архитектура RDNA 3 пользуется спросом среди сборщиков компьютеров.

В Германии на долю видеокарт Nvidia на 25-й неделе года пришлось 66,16% против 32,54% у AMD. Доля рынка двух компаний составляет 75,47% и 24,14% соответственно. Возглавляет список модель RTX 4060 Ti, тогда как среди карт AMD лучшая — Radeon RX 7800 XT на пятом месте.

Согласно статистике Steam, доля карт Nvidia сейчас составляет 76,38% против 15,59% у AMD. В первую тройку вошли карты RTX 3060, GTX 1650 и модель для ноутбуков RTX 4060. Последняя в ближайшие месяцы может выйти на второе место.

Ведущие производители готовятся представлять карты следующего поколения, включая Intel. Будет интересно понаблюдать за тем, сможет ли это поменять расстановку сил.

#amd #nvidia #видеокарты
Источник: wccftech.com
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