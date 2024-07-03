По данным TrendForce, цены на DRAM продолжат расти в третьем квартале 2024 года, в основном из-за повышенного спроса на серверное оборудование.

Аналитики TrendForce предупреждают, что растущие цены на память могут привести к подорожанию видеокарт. Этот рост цен, вероятно, повлияет на предстоящие линейки видеокарт, такие как NVIDIA GeForce RTX 5000 и AMD Radeon RX 8000.

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По данным TrendForce, цены на DRAM продолжат расти в третьем квартале 2024 года, в основном из-за повышенного спроса на серверное оборудование. Ожидается, что цены на DRAM для серверов вырастут на 5-10%, в то время как потребительские цены на DDR5 и DDR4 могут увеличиться на 3-8%.

Повышение цен на видеокарты может стать серьезным ударом для геймеров, которые уже сталкиваются с высокими ценами на графические процессоры. Если прогнозы TrendForce сбудутся, грядущие поколения видеокарт могут оказаться еще менее доступными, чем нынешние.