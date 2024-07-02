Lenovo готовит мобильный компьютер с искусственным интеллектом

В тестах Geekbench появилось ещё одно пока невыпущенное устройство, на этот раз ноутбук. Речь идёт о продукте Lenovo на новом процессоре Ryzen AI 9 365 APU с десятью вычислительными ядрами. Из них четыре ядра работают на архитектуре Zen 5, а остальные — на Zen5c, достигая максимальной частоты 5 ГГц.

реклама

Результаты тестов показывают, что чаще всего ноутбук работал на частоте 4,43 ГГц. Это может быть среднее значение между частотами крупных и малых вычислительных ядер. Geekbench может не уметь распознавать типы этих ядер.

В одноядерном тестировании было набрано 2544 балла, в многоядерном — 12745 баллов. Это ниже, чем можно было бы ожидать, причиной чего может быть отсутствие оптимизации или ограничение по питанию. Чипы Strix Point существуют в диапазоне TDP от 15 до 54 Вт, позволяя производителям ноутбуков выбирать значение самостоятельно.

Тесты разных моделей появлялись уже неоднократно, и пока сложно сказать, как TDP влияет на результаты. Предстоящая серия процессоров Ryzen AI 300 объединит линейки чипов U, HS и HX, упростив их выбор.

Появление ноутбуков на Ryzen AI 9 365 ожидается ближе к концу этого месяца. Анонсы Lenovo должны состояться в следующие несколько недель.