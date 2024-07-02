Galaxy Watch 7 будут стоить от 319 евро

На 10 июля запланировано проведение мероприятия Samsung Unpacked в Париже. В преддверии этого события появляется всё больше информации об устройствах, которые будут представлены в этот день. Теперь стали известны цены на все смарт-часы линейки Galaxy Watch 7.

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Сообщается, что модель Galaxy Watch Ultra будет представлена в единственном размере 47 мм и будет поддерживать стандарты связи Bluetooth, Wi-Fi и 4G. Это премиальные часы с корпусом из титана в сером, серебристом и белом цветовых вариантах. Стоимость этих часов будет составлять 699 евро.

Обычные часы Galaxy Watch 7 будут представлены в версиях 40 мм и 44 мм. В обоих случаях корпус алюминиевый. Будут предлагаться две конфигурации: только Bluetooth и Wi-Fi, либо Bluetooth, Wi-Fi и 4G LTE. Версия 40 мм с Bluetooth и Wi-Fi стоит 319 евро, 44 мм — 349 евро. 4G LTE поднимает цену до 369 евро и 399 евро за разные размеры.

У всех версий Galaxy Watch 7 будет одинаковый процессор, объём оперативной памяти 2 ГБ и хранилище 32 ГБ. Более компактная модель получит экран размером 1,3 дюйма с ёмкостью аккумулятора 300 мАч. Более крупные часы будут обладать экраном 1,5 дюйма и аккумулятором 425 мАч. В обоих случаях будет предлагаться водонепроницаемость 5 ATM. Galaxy Watch Ultra получат водонепроницаемость 10 ATM и аккумулятор 590 мАч.

У всех моделей будет также защита IP68, сертификация MIL-STD-810H, Bluetooth 5.3, двухдиапазонный Wi-Fi, NFC и двухчастотный GPS.