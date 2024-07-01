Названа статистика распространения Windows по итогам июня 2024

Наступило первое число очередного месяца, что означает появление новой статистики от компании Statcounter. Начинается второе полугодие и близится третий день рождения операционной системы Windows 11. В настоящее время её доля является рекордной. Судя по последней статистике, она достигла без малого 30% среди всех компьютеров на Windows.

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За минувший месяц доля Windows 11 увеличилась на 2,14% и составляет сейчас 29,71%. На протяжении двух месяцев в этом году доля Windows 11 падала, хотя с прежними версиями Windows в середине их жизненного цикла подобного не происходило. Сейчас ситуация выправилась, и количество пользователей системы растёт.

До Windows 10 ещё далеко. Хотя она находится на спаде, её доля сейчас 66,1%, падение за месяц составило 2,23%. Поддержка Windows 10 будет прекращена в октябре 2025 года. После этого можно будет приобретать платные обновления и использовать неофициальные решения для получения обновлений вроде 0patch.

Остаётся наблюдать за тем, через какое время Windows 11 сможет потеснить Windows 10 с первого места. После завершения поддержки Windows 10 можно ожидать, что пользователи будут покидать её быстрее.

Пока рейтинг систем выглядит следующим образом:

Windows 10: 66,1% (-2,23%).

Windows 11: 29,7% (+2,14%).

Windows 7: 2,95% (+0,09%).

Windows 8.1: 0,4% (-0,03%).

Windows XP: 0,39% (+0,02%).

Данная информация не является на 100% точной, однако даёт представление о соотношении разных версий.