Китайские покупатели смогут приобрести самый мощный планшет года от OnePlus

На днях компания OnePlus объявила, что скоро представит у себя на родине флагманский планшет OnePlus Pad Pro. В итоге анонс состоялся в четверг. Разработчики рассказали, что вес планшета составляет 584 г при толщине корпуса 6,49 мм. Его отличительной чертой является флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, который позволит справляться с любыми задачами без особых усилий. Здесь предлагается экран LCD 12,1 дюйма 3K с частотой 144 Гц и соотношением сторон 7:5.

реклама

Поверх Android установлена программная оболочка ColorOS. Предлагается также работать со стилусом Smart Stylus Pro, который даёт возможность писать, словно ручкой на бумаге. В настоящий момент не были названы такие характеристики, как ёмкость аккумулятора, мощность зарядки и спецификации камер.

В Китае планшет должен стоить 2799 юаней или около $385. Будет ли он продаваться в других странах, не сообщается.