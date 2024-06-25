OnePlus Pad Pro компания называет самым мощным Android-планшетом, намекая на впечатляющие характеристики.

Преемник OnePlus Pad может выйти совсем скоро, так как новый планшет получил свой первый тизер в Китае. Учитывая, что текущая модель доступна по конкурентоспособной цене, что, вероятно, и стало причиной ее успеха, неудивительно, что скоро появится новая версия. В тизере компания утверждает, что OnePlus Pad Pro - самый мощный планшет на Android, что заставляет гадать, какое оборудование будет использоваться в его внутренностях.



На сайте Weibo OnePlus разместила плакат, который сообщил китайским потребителям, что новый планшет появится на рынке очень скоро. Это будет первый раз, когда компания выпустит устройство этой категории в этом регионе, и если OnePlus Pad Pro будет соответствовать соотношению цены и производительности, он может стать хитом среди покупателей. Глядя на OnePlus Pad, продающийся в США, можно предположить, что новая модель будет представлена на этом рынке как OnePlus Pad 2, чтобы покупатели не путались.

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Машинный перевод тизера OnePlus Pad Pro утверждает, что это самый мощный планшет на Android. Однако важно отметить, что по результатам нескольких тестов самым мощным чипсетом для Android на данный момент считается Dimensity 9300+, и если OnePlus Pad Pro хочет продаваться по конкурентоспособной цене, компании, возможно, придется перейти на флагманский кремний MediaTek текущего поколения.OnePlus Pad Pro может получить больше шансов на успех в США, если он перейдет на Snapdragon 8 Gen 3, поскольку покупатели лучше знакомы с этой SoC. Уже сейчас планшет OnePlus Pad обладает невероятной стоимостью для Android-планшета премиум-класса, ведь он продается всего за $399,99 на Amazon и имеет впечатляющие характеристики, такие как Dimensity 9000 от MediaTek и 8 ГБ оперативной памяти. Он также оснащен большим 11,61-дюймовым IPS LCD экраном, который обновляется с частотой 144 Гц.