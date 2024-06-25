В ближайшее время OnePlus представит новые умные часы под названием Watch 2R. Устройство станет более доступной версией прошлогодних флагманских часов OnePlus Watch 2, при этом сохранив ключевые функции и характеристики.

Компания OnePlus славится выпуском интересных и доступных мобильных устройств. И теперь появились сведения, что производитель готовит новую линейку умных часов, которые должны стать более демократичной альтернативой флагманским моделям.

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Согласно свежим утечкам, OnePlus в ближайшее время представит новые умные часы под названием Watch 2R. Эта модель, как ожидается, станет более доступным вариантом прошлогодних флагманских часов OnePlus Watch 2.

Источники сообщают, что новые OnePlus Watch 2R получат аккумулятор емкостью 500 мАч и смогут подключаться к сетям LTE, что позволит использовать их автономно от смартфона. Также часы будут оснащены всем необходимым функционалом для мониторинга активности и здоровья пользователя.

При этом точные технические характеристики OnePlus Watch 2R пока не раскрываются. Однако, вероятно, в угоду снижению стоимости, производитель может отказаться от некоторых продвинутых возможностей в сравнении с топовой версией.

Согласно предыдущим утечкам, компания OnePlus в ближайшее время проведет презентацию в Китае, на которой наряду с другими новинками будут представлены эти умные часы. Ожидается, что модель Watch 2R выйдет на глобальный рынок под таким же названием, тогда как в Китае она может получить имя OnePlus Watch 2.