Farming Simulator 2025 даст возможность побыть фермером и не запачкать рук

Компания GIANTS Software представила очередную игру в своей популярной линейке симуляторов под названием Farming Simulator. Предыдущая часть была выпущена в 2021 году, мобильный вариант игры — в прошлом году. Теперь до конца нынешнего года желающие смогут получить доступ к новым фермам с азиатскими растениями, новым сельскохозяйственным машинам и картам, улучшениям в игровом процессе и графике. Пока же их интерес призван подогревать представленный трейлер.

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К картам в Северной Америке и Центральной Европе присоединится Восточная Азия. Из техники предлагается свыше 400 видов транспортных средств, инструментов и предметов инвентаря для сельскохозяйственных работ. Это оборудование от реально существующих компаний, таких как IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland и Valtra. Так как для азиатских культур нужен особый подход, появятся специализированные машины.

Игра основана на движке GIANTS Engine 10, что означает улучшение качества графики и физических моделей. Будут поддерживаться моды от разработчиков-любителей. В игре появится деформация почвы, что была востребованной возможностью. Играть можно будет одному или в кооперативном режиме.





Игра будет представлена 12 ноября на компьютере, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Предварительные заказы принимаются по цене $50. Желающие могут приобрести коллекционное издание на физических носителях, где есть USB-ключ для зажигания, возможность заводить двигатели тракторов в игре, 16-битная ретро-версия игры с саундтреком, брелок для ключей, диск с уроками по моддингу и многое другое.



