«Взяли люди топоры и вилы…»

В магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача. Кажется, словам проверенного инсайдера действительно можно доверять, ведь до 30 мая у пользователей сервиса будет возможность забрать стандартное издание Farming Simulator 22 — как и обещал информатор.

реклама

Farming Simulator 22 за авторством Giants Software вышла в конце ноября 2021-го. Проект был тепло встречен публикой, что выражается в прекрасном рейтинге Steam. На момент написания данного материала в магазине Valve у игры было почти 52 тысячи отзывов, из которых 92 % являются положительными.

Геймерам нравится в Farming Simulator 22 дотошно реализованный фермерский быт. Здесь присутствует обширный набор сельскохозяйственных культур (пшеница, кукуруза, картофель, хлопок), возможность заниматься животноводством и использовать в своём виртуальном хозяйстве свыше 400 единиц техники. Кстати, физика этого самого транспорта стала чуть ли не единственным существенным поводом для недовольства — игроки посчитали её нереалистичной.

Раздача стандартного издания Farming Simulator 22 происходит в рамках масштабной распродажи Epic GamesStoreMega Sale, которая продлится до 13 июня. До завершения указанного мероприятия игроки получат бесплатно ещё две игры, про которые мы обязательно расскажем. Возможно, инсайдер billbil-kun «сольёт» информацию о следующем проекте чуть раньше.