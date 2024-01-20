AMD FSR 3 улучшает масштабирование FSR 2 и добавляет функцию генерации кадров

Игра Farming Simulator 22 теперь поддерживает технологию AMD FSR 3 для повышения частоты кадров на ПК. AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) позволяет рендерить игру в более низком разрешении и затем увеличивать его с помощью технологий повышения разрешения.

Новый патч FSR 3 добавляет функцию генерации кадров, которая позволяет вставлять дополнительные кадры между существующими, увеличивая частоту кадров. В некоторых случаях это может удвоить отображаемый FPS и обеспечить более плавное игровое взаимодействие. FSR 3 поддерживается на различных видеокартах, не обязательно от AMD, и может работать на новых и старых графических процессорах.

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Farming Simulator 22 является одной из первых игр, поддерживающих FSR 3 и функцию генерации кадров.