OnePlus представила облегчённый вариант аппарата Nord CE4 Lite 5G

Состоялся анонс смартфона OnePlus Nord CE4 Lite 5G для глобального рынка. Этот аппарат стал упрощённой версией модели Nord CE 4, которая сама появилась всего два месяца назад. По сравнению с прошлогодним устройством здесь есть значительные усовершенствования.

Применяется плоская панель AMOLED размером 6,67 дюйма. Разрешение экрана составляет FHD+, частота 120 Гц, пиковая яркость 2100 нит. Технология Aquatouch даёт возможность взаимодействия с экраном мокрыми руками.

реклама

Аппарат лишился ползунка выключения уведомлений, которым славятся смартфоны китайского производителя. Сзади находятся две камеры: основная на 50 Мп с сенсором Sony LYT-600 и поддержкой оптической стабилизации изображения, а также сверхширокоугольная камера на 8 Мп. Разрешение передней камеры составляет 13 Мп.

Этот аппарат работает на процессоре Snapdragon 695, который является достаточно старым. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенное хранилище доступно в вариантах 128 ГБ или 256 ГБ. Установлена Android 14 с OxygenOS 14.

Предлагаются синие и серебряные цветовые варианты.



