Состоялся анонс смартфона OnePlus Nord CE4 Lite 5G для глобального рынка. Этот аппарат стал упрощённой версией модели Nord CE 4, которая сама появилась всего два месяца назад. По сравнению с прошлогодним устройством здесь есть значительные усовершенствования.
Применяется плоская панель AMOLED размером 6,67 дюйма. Разрешение экрана составляет FHD+, частота 120 Гц, пиковая яркость 2100 нит. Технология Aquatouch даёт возможность взаимодействия с экраном мокрыми руками.
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Аппарат лишился ползунка выключения уведомлений, которым славятся смартфоны китайского производителя. Сзади находятся две камеры: основная на 50 Мп с сенсором Sony LYT-600 и поддержкой оптической стабилизации изображения, а также сверхширокоугольная камера на 8 Мп. Разрешение передней камеры составляет 13 Мп.
Этот аппарат работает на процессоре Snapdragon 695, который является достаточно старым. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенное хранилище доступно в вариантах 128 ГБ или 256 ГБ. Установлена Android 14 с OxygenOS 14.
Предлагаются синие и серебряные цветовые варианты.