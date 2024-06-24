Ace 3 Pro будет оснащен 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

По мере приближения официального запуска OnePlus Ace 3 Pro, который состоится 27 июня в Китае, компания постепенно раскрывает всё больше подробностей о своём последнем флагманском смартфоне. Последние тизеры подчеркивают вычислительную мощность устройства, объём памяти и игровые возможности.

OnePlus Ace 3 Pro оснащён впечатляющими 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, что позволяет пользователям поддерживать работу приложений в фоновом режиме до 72 часов без необходимости обновлять их. Возможности хранилища будут расширены до 1 ТБ UFS 4.0, что обеспечит бесперебойную работу даже после четырёх лет использования смартфона.

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Ace 3 Pro, оснащенный чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, набрал впечатляющие 2 326 659 баллов в тестах AnTuTu. Кроме того, запатентованная технология OnePlus Tidal Architecture, впервые представленная в OnePlus Ace 3V, оптимизирует производительность чипа и полностью раскрывает его потенциал. По заявлениям компании, Ace 3 Pro создан для того, чтобы обеспечить исключительные игровые возможности. OnePlus утверждает, что телефон может поддерживать частоту кадров 59,7 кадров в секунду в Genshin Impact даже при самом высоком разрешении. Более того, устройство может выполнять многозадачность во время игр, позволяя пользователям принимать звонки без снижения производительности.

По слухам, Ace 3 Pro будет обладать 6,78-дюймовым изогнутым экраном BOE S1 с разрешением 1,5k, частотой обновления 120 Гц и встроенным в экране сканером отпечатков пальцев. Смартфон будет иметь большой аккумулятор ёмкостью 6100 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. По поводу камеры ожидается, что основной модуль задней камеры будет состоять из 50-мегапиксельного сенсора Sony LYT-800 с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельного широкоугольного объектива и 2-мегапиксельного макрообъектива. Также известно, что он будет оснащены 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Ожидается, что OnePlus Ace 3 Pro будет выпущен вместе с другими устройствами, включая OnePlus Pad Pro, OnePlus Watch 3 и OnePlus Buds 3.