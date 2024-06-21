Показан дизайн и цветовые варианты OnePlus Pad Pro.

В пятницу компания OnePlus сообщила, что 27 июня у себя на родине представит ряд новых продуктов. Среди них будут смартфон OnePlus Ace 3 Pro на чипе Snapdragon 8 Gen, смарт-часы OnePlus Watch 3 и наушники OnePlus Buds 3 TWS. Наконец, появится планшет OnePlus Pad Pro, с внешним видом которого уже можно ознакомиться.

Дизайн напоминает прошлогодний планшет OnePlus Pad. Рамки вокруг экрана тонкие, а сзади располагается круглый модуль камеры со светодиодной вспышкой.

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Корпус должен быть выполнен из металла и будет предлагаться в зелёном и сером цветовых вариантах. Также обладатели планшета получат чёрный стилус OnePlus Pencil, качество которого должно быть выше по сравнению с доступным с предыдущим планшетом OnePlus Pad.

Также будет улучшена клавиатура с сенсорным трекпадом, способная подключаться по стандарту NFC. Этот планшет может стать первым на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. В нём ожидается экран LCD размером 12,1 дюйма с разрешением 3K, частотой 144 Гц и соотношением сторон 7:5. Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ, хранилища — 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составит 9510 мА·ч при поддержке быстрой зарядки 67 Вт. Разрешение передней камеры 8 Мп, задней — 13 Мп. Международные продажи этого планшета могут начаться через несколько недель под названием OnePlus Pad 2.

Будет предложено четыре конфигурации: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ. Первая из них будет существовать только в серой расцветке.