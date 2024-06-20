OnePlus Ace 3 Pro может дебютировать в следующем месяце.

Уже в ближайшие недели китайский производитель OnePlus может представить свою новую модель смартфона, получившую название Ace 3 Pro — некоторые данные о новинке уже появлялись в сети Интернет, но информатор Experience More раскрывает ещё больше подробностей о характеристиках и стоимости устройства, говорится в публикации издания Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Как утверждает информатор, смартфон OnePlus Ace 3 Pro будет доступен в модификациях с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, 16 ГБ ОЗУ и 512-ГБ накопителем, а также 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной. Новинки будут представлены в зелёном и чёрном цветовых оформлениях, причём зелёный вариант получит отделку из кожи, а чёрная вариация обзаведётся матовым стеклом на задней панели.

Кроме того, должна быть представлена специальная коллекционная версия Collector’s Edition с керамической отделкой, которая будет доступна с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, а также 24 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ.

По данным информатора, стоимость базовой версии OnePlus Ace 3 Pro составит 2999 юаней (около 415 долларов США), а цена модели с максимальным оснащением превысит отметку в 4000 юаней (примерно 550 долларов США).

Ранее стало известно, что смартфон OnePlus Ace 3 Pro может получить чипсет Qaulcomm Snapdragon 8 Gen 3, изогнутый OLED-дисплей с диагональю 6.78 дюйма, разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, оперативную память LPDDR5X, накопитель UFS 4.0 и аккумулятор на 6100 мА·ч. Кроме того, устройству приписывается наличие 50-Мп основной камеры с датчиком Sony LYT-800, сверхширокоугольной камеры с разрешением 8 Мп и макрообъектива на 2 Мп, а также фронтальной камеры на 16 Мп.

Ожидается, что официальный запуск OnePlus Ace 3 Pro произойдёт в Китае уже в следующем месяце.