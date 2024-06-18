OnePlus собирается выпустить облегчённый вариант смартфона OnePlus Nord CE 4

В апреле состоялся дебют международной версии смартфона OnePlus Nord CE 4. Теперь готовится к релизу урезанный вариант этого аппарата под названием OnePlus Nord CE 4 Lite 5G. Производитель создал посвящённый этому устройству сайт, благодаря чему стал известен его дизайн. Аппарат придёт на смену прошлогодней модели Nord CE 3 Lite 5G.

Новинка будет представлена 24 июня. Устройство относится к начальной ценовой категории. Его дизайн останется неизменным по сравнению с Nord CE 4. При этом здесь не будет переключателя уведомлений. С левой стороны находится отсек для SIM-карты, с другой стороны — кнопка питания и регулятор громкости. Сзади выступает модуль камер в форме овала.

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На сайте указано наличие у основной камеры сенсора Sony LYT-600 с разрешением 50 Мп и неизвестной вспомогательной камеры. Аппарат будет предлагаться в синем цветовом варианте.

Также известно об экране AMOLED с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2100 нит. Это большой шаг вперёд по сравнению с панелью LCD и яркостью 550 нит на аппарате предыдущего поколения. Технология Aquatouch позволяет взаимодействовать со сенсорным экраном влажными руками.

Ёмкость аккумулятора составляет 5500 мАч при мощности проводной зарядки 80 Вт и обратной зарядки 5 Вт.