Тонкий аппарат Galaxy Z Fold 6 не получит стилуса S Pen

Пара недель остаётся до мероприятия Samsung Galaxy Unpacked в Париже. Там должны, среди прочего, быть представлены складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, слухов о которых становится всё больше. Известны ключевые характеристики этих устройств и их дизайн.

Теперь сообщается, что Samsung предложит ещё более тонкую разновидность устройства Galaxy Z Fold 6. Этот смартфон будет представлен позднее в нынешнем году. Его появление ожидается в октябре, но исключительно в Китае. Источником информации стал инсайдер Ice Universe.

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В Twitter он пишет, что этот смартфон получит название Galaxy W25. Он будет тоньше и легче по сравнению с Fold 6. Здесь может не быть поддержки стилуса, которому не останется места из-за уменьшенных размеров аппарата. Возможно, продажи начнутся и в других странах, в первую очередь в Азии.

Экран Galaxy W25 может быть увеличен, а внешний экран будет отличаться.