Первая партия Realme GT 6 не доехала до магазинов Испании.

В преддверии официального запуска смартфона Realme GT 6 в Индии и на мировом рынке Realme принесла извинения на своей странице Realme Spain X. В недавно опубликованном сообщении на X сообщается, что вся первая партия розничных единиц Realme GT 6 была украдена по пути в Испанию. Компания попыталась сделать все возможное, но, к сожалению, вернуть партию не удалось.

"Дорогая семья Realme, мы должны извиниться перед вами. По независящим от нас причинам наши телефоны Realme GT 6 были украдены по пути в Испанию. Нам не удалось их восстановить, несмотря на то, что мы сделали все возможное, поэтому мы не сможем гарантировать желаемый уровень обслуживания в магазине в течение недели запуска. Приносим искренние извинения за причиненные неудобства."

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Компания также отметила, что эта кража повлияет на качество обслуживания в магазинах во время запуска в регионе. В одном из новостных агентств ZONAMOVILIDAD сообщается, что ограбление произошло в ночь на 29 мая, а прицеп со смартфонами был ограблен под дулом пистолета, когда водитель остановился отдохнуть.

Сообщается, что компания делает все возможное, чтобы как можно скорее заменить украденный инвентарь. Это приведет к задержкам поступления смартфонов в магазины Испании и Португалии, а также к раннему поступлению смартфонов на черный рынок перед официальным запуском смартфонов.