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СтарыйДед
Realme C61 обнаружен в Google Play Console с UniSoC Spreadtrum T612 и графическим чипом Mali G57
Кроме того, Realme C61 указан только с 6 ГБ оперативной памяти.

В этом месяце была целая серия сертификатов для нового бюджетного смартфона от Realme — C61. После появления на GCF, NBTC, BIS и FCC устройство было внесено на сайт сертификации Google Play Console, где были раскрыты основные детали. Ожидается, что Realme C61 станет преемником прошлогоднего Realme C51.

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На рендере смартфона виден выровненный по центру вылез для селфи-камеры. Экран имеет разрешение 720 x 1600 пикселей, а его плотность составляет 320 точек на дюйм. Задняя панель имеет градиентный дизайн с вертикально расположенными кольцами, два из которых являются датчиками камеры и светодиодной вспышкой. Дизайн похож на Realme C65, выпущенного во Вьетнаме в марте этого года, но, судя по основным характеристикам, будущий C61 не похож на C65.

Согласно списку консоли Google Play, Realme C61 будет оснащён процессором UniSoC Spreadtrum T612 и графическим процессором Mali G57. Процессор состоит из двух ядер A75 с тактовой частотой 1,8 ГГц и шести ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц. В устройстве будет 6 ГБ оперативной памяти, и, скорее всего, стоит ожидать большего количества вариантов при запуске. Realme C61 будет работать под управлением ОС Android 14. 

Также стоит упомянуть и ранее появившуюся информацию. Согласно FCC, устройство будет оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч. Realme C61 будет обладать следующими опциями подключения: LTE, Bluetooth, Wi-Fi, GPS и NFC. Габариты смартфона составляют 167,26 × 76,67 × 7,84 мм, вес — 188 граммов.

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