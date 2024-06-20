Oppo Watch X поступают в продажу на системе WearOS 4 и процессоре Snapdragon W5 Gen 1

В марте в Китае были представлены смарт-часы Oppo Watch X. Теперь настала очередь приобщиться к ним и у европейских покупателей. В данный момент по своим спецификациям они сильно напоминают часы OnePlus Watch 2, что неудивительно, с учётом связи между двумя производителями.

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Устройство обладает круглым циферблатом и отполированным корпусом из нержавеющей стали. Размер экрана AMOLED составляет 1,43 дюйма. Сверху для защиты установлено сапфировое стекло. Разрешение этого экрана — 466 х 466, максимальная яркость — 1000 нит. Дисплей может быть постоянно включённым.

Для управления можно использовать кнопку на правой стороне и вращающуюся головку. У часов есть сертификаты защиты от внешних воздействий IP68 и MIL-STD 810H.

Работают они на чипе Snapdragon W5 Gen 1, объём памяти — 2 ГБ, а хранилище — 32 ГБ. Наличие сразу двух операционных систем — WearOS 4 и RTOS — позволяет работать с разными чипами, вторым из которых является BES2700. Он предназначен для лёгких вычислительных задач, вроде отображения уведомлений. Это даёт возможность экономить заряд аккумулятора.

В результате продолжительность работы способна достигать 100 часов, а на полную зарядку уходит около часа. На день работы хватит зарядки на протяжении 10 минут.

Как это бывает на современных носимых устройствах, здесь поддерживается мониторинг разных параметров организма. Среди них сердечный ритм, уровень кислорода в крови, стресс, сон и храп. Также распознаются свыше 100 видов физической активности и поддерживаются пять систем глобального позиционирования.

Стоимость часов Oppo в Европе составит 329 евро.